Sondaggio su Trump, 3/4 abitanti mondo hanno poca fiducia

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Circa tre quarti degli abitanti del mondo hanno poca o nessuna fiducia nella leadership globale del presidente americano Donald Trump e nelle sue politiche: e' quanto emerge da un sondaggio del Pew Research Center realizzato in 37 Paesi. In particolare, la rilevazione indica che l'appoggio alla presidenza Usa sta scendendo più velocemente tra i suoi tradizionali alleati in Europa. In molti Paesi, riporta il quotidiano britannico The Guardian, il sostegno a Trump e' inferiore a quello riservato all'ex presidente George Bush nel 2004 dopo l'invasione dell'Iraq. A livello globale, i due terzi degli intervistati definiscono Trump "arrogante e pericoloso". Il sondaggio indica che solo il 22% del campione e' fiducioso che il presidente Usa faccia la cosa giusta sulle questioni internazionali, mentre circa tre quarti (74%) hanno poca o nessuna fiducia nel leader repubblicano. Dati diametralmente opposti a quelli rilevati negli ultimi anni della presidenza Obama, che godeva di un grado di fiducia del 64% nel mondo.