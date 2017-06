Lombardia: Sala, Gori candidato forte, apprezzo decisione

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori "è il candidato più forte per vincere contro un candidato come Maroni" alle prossime elezioni regionali in Lombardia, "aspettiamo l'ufficializzazione, però io apprezzo il fatto che Giorgio abbia preso questa decisione in un momento come questo prendendosi una buona dose di rischio". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine di un convegno al Tribunale del capoluogo lombardo, ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto un commento alla disponibilità data da Gori a correre per la candidatura a Governatore per il centrosinistra. "Per la Lombardia - ha spiegato Sala - penso possa essere una candidatura unitaria. Se Gori si fa avanti suppongo che ne abbia discusso con Martina, l'altro possibile candidato. A questo punto - ha aggiunto - mi viene da dire che Gori è il candidato più forte per vincere contro un candidato come Maroni".