Giallo donna scomparsa su nave crociera: inchiesta omicidio

(ANSA) - BRINDISI, 27 GIU - La procura di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio volontario sulla scomparsa di Simone Scheuer Souza, marittima 36enne che si trovava sulla nave da crociera Msc Musica partita da Venezia e arrivata a Brindisi il 19 giugno. I poliziotti della Polmare, coordinati dal pm Milto Stefano De Nozza, hanno acquisito i filmati delle telecamere interne alla nave da crociera. Ascoltate alcune persone vicine alla donna, brasiliana, che lavorava nella nave come addetta alle pulizie. Non risulta che la 36enne sia scesa dalla Musica prima della partenza della nave dal porto di Venezia. La scomparsa è stata segnalata nella notte tra il 18 e il 19 giugno, quando la Msc si trovava all'altezza di Pescara dove ha indugiato per un'ora prima di riprendere la rotta verso Brindisi, porto in cui è arrivata in ritardo. Le ricerche nell'Adriatico, compiute dai militari della capitaneria di porto hanno dato esito negativo. I famigliari di Simon, la madre e il fratello che si trovano in Brasile, avevano lanciato un appello.