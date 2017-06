(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Più volte ho ribadito il dovere delle Istituzioni di impegnarsi in modo incondizionato per fare luce" sulla strage di Ustica, "perché il persistere di interrogativi e zone d'ombra indebolisce la fiducia dei cittadini nella nostra democrazia": lo ha affermato in un messaggio la presidente della Camera, Laura Boldrini. La presidente dell'Aula di Montecitorio ha ribadito l'impegno della Camera in questo senso, ricordando le iniziativa assunte, a partire dalla desecretazione dei documenti.