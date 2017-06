(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Le innegabili opacità di questi anni hanno fin ora impedito una ricostruzione complessiva degli eventi di quella notte. Non per questo possiamo abbandonare l'impegno perché sia fatta giustizia: dobbiamo anzi, proprio in questo triste giorno, ribadire la nostra volontà di non cedere alla rassegnazione".E' quanto si legge nel messaggio che il Presidente del Senato, Pietro Grasso, ha inviato a Daria Bonfietti, Presidente dell'Associazione Parenti delle Vittime della strage di Ustica, a 37 anni dalla tragedia.