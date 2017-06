Mafia Roma: sentenza attesa per metà luglio

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Potrebbe arrivare a metà luglio, forse il 18 luglio, la sentenza su Mafia Capitale. Il presidente della X sezione Rosanna Ianniello, davanti al quale è in corso il maxiprocesso, ha rinviato il procedimento al prossimo 13 luglio. "Si tratta di un rinvio tecnico - ha spiegato Ianniello - per verificare se tutte le intercettazioni depositate dalla Procura siano state ascoltate. In quella udienza procederemo anche con alcune dichiarazioni spontanee". La data successiva, fissata a pochi giorni di distanza, potrebbe essere quella della sentenza. Se il tribunale il 13 luglio dichiara di non avere completato l'ascolto di tutte le intercettazioni, la sentenza potrebbe slittare al 10 settembre. Intanto Giosuè Naso, difensore di Massimo Carminati, giudica Mafia Capitale nel corso della sua arringa difensiva nell'aula bunker di Rebibbia un "processetto farsa".