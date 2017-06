(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "A partire dal 29 giugno prossimo, anche i cittadini libici nell'est del Paese potranno prendere appuntamento per presentare domanda di visto per l'Italia attraverso lo sportello che verrà aperto a Tobruk". Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano definendo l'apertura "una buona notizia". "Questo passo, che ho personalmente seguito e incoraggiato, vuole rappresentare un segnale di sostegno e vicinanza rivolto alle comunità e alla popolazione di quelle aree - ha sottolineato Alfano - e ha l'obiettivo di promuovere la presenza diffusa dell'Italia in tutto il Paese nordafricano, nella comprensione delle differenti realtà regionali libiche".