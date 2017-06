Germania: Merkel apre su gay e replica a Schulz, è stressato

(ANSA) - BERLINO, 27 GIU - Apre, a sorpresa, sulle nozze gay, e perdona Martin Shulz, che ha definito il suo stile politico un "attentato alla democrazia". Lo sfidante è stressato, secondo Angela Merkel. In un incontro ieri sera, a Berlino, con la direttrice del magazine femminile "Brigitte", la cancelliera si è esposta su un tema elettorale controverso, sul quale ha da sempre ostinate resistenze nel partito. Sulle nozze per tutti, tirate in ballo dai socialdemocratici (e non solo) come condizione di una eventuale coalizione di governo, la leader della Cdu ha infatti affermato di "auspicare una discussione che vada più nella direzione della libertà di coscienza". Merkel ha poi risposto all'attacco di Martin Schulz, che aveva definito il suo stile politico "un attentato alla democrazia", indignando l'Unione. "In realtà ho tutta un'altra esperienza con Schulz. Probabilmente la campagna elettorale è molto stressante. Io direi di metterci una pietra sopra", ha detto maliziosa.