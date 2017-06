Gay: maxi bandiera su municipio Madrid

(ANSA) - MADRID, 27 GIU - In onore della World Pride, il Festival Lgtb mondiale in corso da venerdì scorso a Madrid, sul faraonico municipio della capitale spagnola, il Palacio de Cibeles, è stata issata una maxi bandiera arcobaleno di 72 metri quadrati, alla cui creazione hanno partecipato 112mila persone con 21 km di nastri colorati. La World Pride di Madrid si concluderà sabato con una parata trionfale del 'Orgullo Gay' sulla Gran Via, nel cuore di Madrid, davanti a oltre due milioni di persone. Il sindaco della capitale spagnola Manuela Carmena, eletta con Podemos, ha salutato l'esposizione della maxi-bandiera arcobaleno sulla facciata del municipio affermando che rappresenta "l'orgoglio che prova Madrid nell'ospitare questo evento mondiale".