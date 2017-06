Pd: Bonaccini, pezzi di società ci stanno voltando le spalle

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - "In primo luogo noi abbiamo bisogno di fare un ragionamento serio su come il Pd si posizioni dal punto di vista nazionale verso la società. Sento, registro, che ci sono pezzi di società che stanno voltandoci le spalle". L'ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, analizzando i risultati dei ballottaggi. Questa volta, ha detto, c'è stata "un'astensione che colpisce in particolare noi. Peraltro con un voto che quando è uno a uno, o di qua o di là, porta gli avversari seppur non coincidenti a coalizzarsi contro il Pd. Mi pare che anche i numeri dei 5 Stelle dicano per quella parte che è andata a votare soprattutto questo. Cioè che abbia preferito tra noi e la destra scegliere i candidati di destra". Per questo Bonaccini ha invitato "a fare una riflessione seria. Perché si andrà a votare alle elezioni politiche tra non troppi mesi. C'è il tempo per reagire ma non bisogna sbagliare l'analisi e questo credo ci impegnerà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane".