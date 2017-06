Regeni: Giunta Chiamparino, verità per Giulio

(ANSA) - TORINO, 27 GIU - La Regione Piemonte conferma il suo impegno sul caso di Giulio Regeni, il giovane ricercatore scomparso nel febbraio dell'anno scorso e poi trovato morto sulla strada Cairo-Alessandria, in Egitto. La Giunta ha, infatti, aderito alla campagna #veritàperGiulioRegeni promossa da Amnesty International e il Consiglio ha approvato all' unanimità un ordine del giorno di adesione alla 'Settimana per Giulio Regeni', dal 25 giugno al 3 luglio. Il 4 aprile dell'anno scorso il presidente della Regione, Sergio Chiamparino, chiese ad Amnesty International l'esposizione di uno striscione ad un balcone del palazzo del governo regionale in piazza Castello, a Torino. In quell'occasione firmò una dichiarazione con la quale si impegnava "a sostenere le iniziative di Amnesty International" per "ottenere la verità sui motivi e sugli attori della morte del giovane ricercatore". Lo striscione con la scritta "Verità per Giulio Regeni" è rimasto esposto fino a fine del maggio scorso.(ANSA).