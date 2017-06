(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Naturalmente per la gravità di quello che è successo, accentuata dal ripetersi dei momenti di crisi, dobbiamo ragionare non soltanto sull'impianto del medio lungo termine. I territori colpiti dal sisma, oltre ad una prospettiva molto facilitata con grandi potenzialità per il futuro, devono poter contare su risposte immediate, urgenti e risolutive sui problemi di queste settimane, di questi mesi". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni aprendo la riunione sul territorio con i governatori, Curcio e Errani.