Consip: pm Woodcock e Sciarelli indagati da Procura Roma

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Il pm di Napoli Henry John Woodcock è indagato dalla procura di Roma, nell'inchiesta Consip, per rivelazione di segreto d'ufficio. Per concorso nel reato è indagata anche la giornalista Federica Sciarelli. L'inchiesta sui due riguarda la pubblicazione, alcuni mesi fa, da parte del Fatto Quotidiano, di un articolo sulla fuga di notizie - che coinvolge il ministro Lotti e alti ufficiali dei carabinieri (tutti hanno sempre respinto l'addebito) - attraverso la quale i dirigenti della Consip sarebbero venuti a conoscenza dell'inchiesta avviata dai pm napoletani sulla stessa Centrale Acquisiti. Sciarelli sarebbe stata tramite tra il pm e il giornalista del Fatto. "Ho assoluta fiducia nei colleghi della procura di Roma - ha detto Woodcock all'ANSA, non nascondendo di essere 'amareggiato' - e sono quindi certo che potrò chiarire la mia posizione, fugando ogni dubbio ed ombra sulla mia correttezza". "Non posso aver rivelato nulla - ha detto Sciarelli - perché Woodcock non mi svela nulla delle sue inchieste".