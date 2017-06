(ANSA) - DAKAR, 27 GIU - L'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) teme che possano essere morti i 51 migranti abbandonati giorni fa dai trafficanti di esseri umani nel deserto in Niger mentre si stavano dirigendo in Libia. L'Oim ha reso noto sul suo sito che circa 24 migranti provenienti da Gambia, Nigeria, Senegal e Costa d'Avorio avevano allertato le autorità dopo essere stati abbandonati nel Sahara e una volta salvati hanno detto di far parte di un gruppo di 75 persone. Si cercano i restanti 51 che mancano all'appello.