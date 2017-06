Camion si ribalta: 9 chilometri di coda sull'A1

Nove km di coda, segnalati in aumento, si sono formati sulla A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 90 alle 12.50, nel quale è rimasto coinvolto un camion che si è ribaltato perdendo parte del carico in carreggiata. Il traffico in prossimità dell’incidente scorre su una sola corsia. Coda anche verso nord, per curiosi, tra Bivio A1/A15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola.

In alternativa, Autostrade per l’Italia consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze, da Milano per Bologna, prendere la A4 Milano-Brescia verso Venezia per poi seguire le indicazioni per la A22 Brennero-Modena verso Modena, da dove riprendere la A1.

Sul luogo dell’incidente sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale ed i mezzi di soccorso meccanici.