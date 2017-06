Venezuela: altra notte di scontri, violenza e saccheggi

(ANSA) - CARACAS, 27 GIU - Un'altra notte di scontri e saccheggi in Venezuela, dove dopo l'ennesima manifestazione antigovernativa la violenza è dilagata in vari centri del Paese, dal quartiere di La Urbina nella capitale Caracas, a Maracay, capitale dello stato Aragua. "Maracay è in fiamme", ha commentato su Twitter il deputato dell'opposizione Luis Florido, mentre si moltiplicavano sui social network immagini e video di saccheggi di supermercati, scontri di piazza e azioni irregolari delle forze dell'ordine, che hanno lanciato lacrimogeni e oggetti contro palazzi da cui partivano grida di protesta. Residenti di Urbina, a Caracas, hanno anch'essi denunciato blitz di uomini della Guardia Nazionale, entrati senza un mandato vari comprensori residenziali del quartiere, distruggendo veicoli e perquisendo appartamenti. Anche qui si segnalano saccheggi e violenti scontri.