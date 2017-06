Adescava minori sul web: nei guai il ds di una squadra di calcio

Adescava minori in chat utilizzando profili fake femminili. Un 24enne residente nel Cuneese, direttore sportivo di una squadra di calcio giovanile, è accusato di avere adescato in oltre tre anni più di cento giovani, la maggior parte appartenenti al mondo del calcio giovanile. Quattro le identità femminili utilizzate per avere i selfie erotici delle giovani vittime e poi ricattarli per averne altri. Ingente il materiale pedopornografico sequestrato. Il giovane dirigente sportivo si trova ora ai domiciliari L’indagine della polizia postale è scattata due anni fa, quando un calciatore allora 14enne ha raccontato agli investigatori di essere stato adescato da una 'coetaneà che col ricatto lo aveva poi costretto a inviare altro materiale con la minaccia della diffusione delle foto appena inviate.

Gli accertamenti eseguiti hanno permesso di addebitare allo stesso soggetto diverse identità fake attraverso le quali soddisfaceva le proprie perversioni sessuali.

In alcune circostanze il 24enne finito ai domiciliari, su richiesta della Procura della Repubblica di Torino, proponeva un menage a trois, salvo poi tirarsi indietro in modo da proporre alle vittime di incontrare solo il suo fidanzato, cioè lui stesso.

Le vittime, oltre un centinaio, sono state tutte identificate e sentite nelle forze dell’audizione protetta. Tra l’adescatore e i giovani non è intervenuto alcun rapporto fisico.