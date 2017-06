Papa: domani 5 nuovi cardinali, a Roma anche Zerbo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 27 GIU - Il Papa nel concistoro di domani creerà 5 nuovi cardinali; questi saranno tutti presenti alla cerimonia, compreso l'arcivescovo di Bomako, nel Mali, Jean Zerbo, che voci circolate ieri davano in ospedale, e impedito a ricevere la "berretta" dalle mani di papa Francesco. Lo dice la sala stampa vaticana, che comunque non aveva mai annunciato che Zerbo non avrebbe preso parte al concistoro. I cinque nuovi cardinali sono: Anders Arborelius, vescovo di Stoccolma; Jean Zerbo, arcivescovo di Bomako; Gregorio Rosa Chavez, vescovo ausiliare di San Salvador; Luis Marie Mangkhanekhoun, vicario apostolico di Paksè, nel Laos; Juan Jose Omella, arcivescovo di Barcellona. Secondo articoli di stampa, mons. Zerbo avrebbe avuto problemi di salute, e tali problemi sarebbero stati una scusa per evitare di dover rispondere a chi lo accusa di avere ingenti fondi su conti in Svizzera.