Il "re dei ristoranti" finisce ai domiciliari per truffa

Piervittorio Belfanti, conosciuto a Mantova come il «re dei ristoranti», e altre 11 persone, tra cui 3 agenti della locale Guardia di finanza, è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa per traffico di auto usate, mancati controlli, delitti tributari e altro. Il nome di Belfanti è emerso nell’ambito dell’operazione 'Formulà, coordinata dal procuratore capo di Mantova Manuela Fasolato. L'indagine, partita da una società operante nel settore della vendita di auto usate, si è sviluppata in altre direzioni coinvolgendo, oltre al ristoratore, tre agenti della Finanza accusati di aver omesso controlli in cambio di favori personali. Per Belfanti, titolare a Mantova di molti locali pubblici, l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, delitti tributari e intestazione fittizia di società a persone a lui vicine (l'imprenditore risulta nullatenente). Il ristoratore, tra l’altro, in questi giorni aveva manifestato interesse per rilevare la società Mantova calcio che milita nel campionato di Lega Pro e che sta attraversando un periodo di difficoltà finanziarie