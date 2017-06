Incendio in casolare di campagna, morta donna di 71 anni

(ANSA) - ZUNGRI (VIBO VALENTIA), 27 GIU - Una donna di 71 anni, M.C., è morta a causa delle gravi ustioni riportate nell'incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, di un casolare all'interno del quale si trovava per effettuare pulizie ed accudire degli animali. E' accaduto nelle campagna di Zungri, nel vibonese. L'incendio, che è divampato nel primo pomeriggio, complice il caldo e l'erba secca posta nei dintorni della zona, non ha lasciato scampo alla donna. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso della donna, e i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme consentendo il recupero del corpo. A dare l'allarme sono stati i familiari dell'anziana che non vedendola rincasare e scorgendo del fumo nell'area del casolare, si sono insospettiti e si sono recati sul posto. (ANSA).