Firenze: nel centro storico arrivano graffiti 'antidegrado'

(ANSA) - FIRENZE, 27 GIU - Nel centro di Firenze sono stati realizzati circa 200 graffiti 'puliti',antidegrado, fatti a base di yogurt e dunque facilmente cancellabili, con scritte destinate a fiorentini e visitatori per invitarli a non lasciare sporco in strada e a non acquistare prodotti contraffatti. È la campagna 'invasioni civiche' realizzata dal Comune, in corso questa settimana in varie zone della città. I graffiti che appariranno su strade e piazze hanno l'ok della Sovrintendenza. Tre le scritte realizzate finora: una in lingua inglese destinata ai turisti 'Be aware! If you buy from illegal street vendors you feed crime. You can be fined up to 7.000 euro'; e due in italiano: 'Animale! Quando non la raccogli l'animale non è il tuo cane, sei tu! La multa è di 160 euro' e 'Selvaggio! Non lasciare rifiuti ingombranti in strada. Se chiami l'199-163315. Il ritiro è gratis'.