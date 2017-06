Corte Ue, sentenza esenzione Chiesa rilevante per Roma

(ANSA) - BRUXELLES, 27 GIU - La sentenza della Corte di giustizia europea che vieta l'esenzione fiscale per la Chiesa cattolica in Spagna, se concessa per attività a scopo di lucro, "può avere un effetto diretto anche sull'Italia". Lo ha detto il presidente della Corte, il giudice Koen Lenaerts, incontrando i giornalisti a Lussemburgo. "La relazione tra Stato e Chiesa è un tema delicato in molti Paesi, ma questa sentenza è rilevante non solo per la Spagna, ma anche per l'Italia, e Paesi come Francia e Belgio che hanno un concordato con la Chiesa".