Incendio Londra: May,indagine nazionale su pannelli isolanti

(ANSA) - LONDRA, 27 GIU - "Una grande inchiesta nazionale" sui pannelli isolanti utilizzati per 'foderare' i più alti edifici del Regno Unito. La ha promessa oggi la premier Tory, Theresa May. Questo mentre non si placano le polemiche sulle installazioni pericolose e infiammabili applicate a numerose 'torri' del Paese, dopo il caso tragico della Grenfell Tower, divorata a Londra da un incendio alimentato proprio da quei pannelli con un bilancio di almeno 79 morti. Polemiche che coinvolgono anche i mancati controlli, i rinvii e le lacune normative imputate al suo stesso governo. L'indagine, ha spiegato May, sarà parallela e separata da quella che dovrebbe essere affidata a breve a una commissione indipendente per far luce sulle negligenze dietro lo specifico disastro di Grenfell. Si tratterà infatti di una verifica a più vasto raggio, dopo che una serie di controlli hanno rivelato come almeno 95 edifici residenziali britannici multipiano fossero in effetti fuori norma sotto questo profilo.