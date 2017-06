Incendi: codice rosso in Sardegna, "pericolosità estrema"

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Ancora una giornata difficile nella battaglia contro il fuoco in Sardegna, dopo il maxi rogo di ieri nel quartiere di Monteponi, a Iglesias. È divampato nel primo pomeriggio un vasto incendio nelle campagne di Siniscola, in provincia di Nuoro: il fronte delle fiamme è comunque lontano dai centri abitati, ma sul posto ci sono già due elicotteri e un Canadair. Gli interventi di spegnimento sono ancora in corso. Appena spento, invece, un rogo alle porte di Cagliari: le fiamme avevano interessato anche la linea ferroviaria tra Cagliari e Elmas ed erano state sospese le corse dei treni. Ora linea è stata riattivata. Incendi anche a Sorradile e San Nicolò, nell'oristanase. Intanto è stato diramato il bollettino per il rischio incendi di domani. E ci sono due zone con il codice rosso di pericolosità estrema: la prima riguarda tutta la costa nord occidentale, da Posada sino a Santa Teresa di Gallura, la seconda interessa invece la fascia costiera sud occidentale, da Villasimius ad Arbatax. Quasi tutto il resto della Sardegna ha il codice arancione di attenzione rinforzata. Codice giallo solo per la zona più interna del Nuorese. (ANSA).