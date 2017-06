Marina di Massa: durante lite in famiglia ferisce 3 persone col machete

Ha avuto origine da una lite in famiglia la rissa a Marina di Massa al culmine della quale un uomo ha ferito tre suoi parenti, per fortuna in modo lieve, con un machete. L’uomo, un quarantenne del posto, è stato arrestato dopo il parapiglia, avvenuto sul lungomare, in una zona dove si trovano anche alcuni camping. Sul posto polizia e carabinieri.

Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe inveito contro i parenti per futili motivi, forse per un danno che sarebbe stato causato alla sua vettura: con loro c'erano stati in passato anche altri dissapori. Nel corso dell’alterco sarebbe spuntato il machete con il quale li ha feriti: uno dei tre è stato raggiunto al capo dalla lama, ma anche lui non è grave.

L’uomo è stato bloccato mentre si stava allontanando sulla spiaggia e sarebbe stato trovato in possesso anche di alcuni coltelli.