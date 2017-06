Franceschini, Pd nato per unire, non per dividere c.sinistra

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - "Bastano questi numeri per capire che qualcosa non ha funzionato? Il Pd è nato per unire il campo del centrosinistra non per dividerlo". Lo scrive su Twitter il ministro della Cultura Dario Franceschini, pubblicando un grafico con il trend dei voti del Pd a Genova, Verona, Parma e l'Aquila dal 2012 al 2017.