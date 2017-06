Prima uscita neosindaco Padova, visita la mensa dei poveri

(ANSA) - PADOVA, 27 GIU - "Sono voluto tornare qui, nel cuore di questa straordinaria opera di carità e impegno fatta vivere ogni giorno da Suor Lia e da tutti i volontari perché la visita a questo luogo è stato uno dei primi gesti, messaggi, e impegni offerti ai miei concittadini ormai vari mesi fa". Il neosindaco di Padova Sergio Giordani ha voluto visitare oggi le Cucine Popolari e incontrare suor Lia come primo atto del suo nuovo impegno di primo cittadino. Le Cucine Popolari sono una mensa per i poveri retta da 40 anni da suor Lia e dalla Diocesi della città. Una struttura fortemente criticata agli inizi dello scorso anno dall'allora sindaco leghista Massimo Bitonci perché ritenuta luogo di spaccio di droga. "Il sindaco di Padova, e tutta l'Amministrazione che avrò l' onore di guidare, non verranno mai meno alla consapevolezza totale che il nostro impegno va riposto per tutti i padovani ma con ancora più forza verso chi è in difficoltà" ha spiegato Giordani.