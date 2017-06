Francia: Ségolène Royal ambasciatrice poli Artico Antartico

(ANSA) - PARIGI, 27 GIU - L'ex ministro dell'Ambiente, Ségolène Royal, sarà la futura ambasciatrice francese per il polo Artico e Antartico. A rivelarlo è stata la stessa Royal ai microfoni di Lci, così confermando le indiscrezioni pubblicate nei giorni scorsi dal settimanale satirico Le Canard Enchainée. Creato nel 2009 dall'allora presidente Nicolas Sarkozy, il posto è rimasto vacante da luglio 2016, dopo la morte di Michel Rocard. A questo ruolo Ségolène Royal potrebbe affiancare quello di conduttrice televisiva per il canale TF1. Secondo il settimanale Closer, l'ex candidata alle presidenziali del 2007 starebbe trattando con l'emittente per un programma dedicato alle questioni ambientali che dovrebbe cominciare a fine agosto.