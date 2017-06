Salva 3 bambini, anziano annega in mare,gravissima una donna

(ANSA) - LATINA, 27 GIU - Un uomo di 73 anni è morto a Terracina, sul litorale della provincia di Latina, dopo aver salvato alcuni bambini in difficoltà in mare. Un'altra donna è stata soccorsa e trasportata in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. E' accaduto tutto intorno alle 17, alla foce del fiume Sisto. Tre bambini stavano giocando in acqua, ma a causa della risacca e della corrente non riuscivano a tornare a riva. In mare si sono quindi tuffati tre adulti, che hanno messo in salvo i bambini, ma si sono poi trovati a loro volta in difficoltà. Un uomo di 73 anni, di Roma, è deceduto mentre una donna è stata soccorsa con un'eliambulanza e trasportata all'ospedale con una sindrome da annegamento gravissima. Una terza persona è stata soccorsa e si trova in ospedale a Terracina per accertamenti, ma non è in pericolo.