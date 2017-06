Gaza: Israele progetta isola artificiale

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Un progetto per la costruzione di un'isola artificiale di fronte a Gaza, che sarebbe la principale via di uscita per le persone e le merci provenienti o dirette nella Striscia, è stato messo a punto dal ministro israeliano per l'intelligence ed i trasporti Israel Katz (Likud). Secondo la stampa due settimane fa nel Consiglio di difesa del governo il progetto ha raccolto i consensi di diversi ministri, ma non quello del ministro della difesa Avigdor Lieberman. Alla stampa Katz ha ora illustrato la propria iniziativa. L'isola - di quattro chilometri per due - sarebbe collegata alla costa di Gaza con un ponte di 4,5 km. La superficie ospiterebbe un porto passeggeri ed uno commerciale, un impianto di desalinizzazione ed una centrale elettrica. Israele manterrebbe il controllo sulle persone e sulle merci in transito, ma l'ordine sarebbe mantenuto da una forza internazionale di polizia. I finanziamenti, secondo Katz, sarebbero internazionali.