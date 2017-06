Corea Nord attacca, 'Trump è come Hitler'

(ANSA) - NEW YORK, 27 GIU - Donald Trump come Adolf Hitler, e la filosofia dell'America First "come il nazismo del ventunesimo secolo". A fare un paragone tra l'attuale amministrazione Usa e uno dei periodi più bui della storia - riporta il Wall Street Journal - è l'agenzia di stampa nordocoreana Korean Central. "La politica di Trump - afferma l'organo di informazione di Pyongyang - è la versione americana del nazismo per ferocia, brutalità e cultura sciovinista". Nelle ultime ore il presidente americano insieme al leader indiano Narendra Modi è tornato a sollecitare un intervento della comunità internazionale sulla Corea del Nord prima che possa dotarsi di un arma nucleare.