Anziano si getta in mare per salvare tre bambini ma annega

Ha tentato di salvare il nipote e due suoi amichetti che stavano annegando, ma a sua volta è stato risucchiato dal mare ed è morto. Una fine da eroe per un uomo di 73 anni, di Roma, sulla spiaggia di Terracina, sul litorale della provincia di Latina. Un’altra donna, che si era gettata con lui in acqua per soccorrere i bambini, è stata ricoverata in gravissime condizioni con sintomi di annegamento. Una terza persona, un giovane, è stato portato in ospedale nella località balneare, ma non è in pericolo di vita. Avrebbe portato a termine lui il salvataggio dei bimbi, secondo quanto accertato.

E’ accaduto tutto intorno alle 16.20 in località Foce Sisto. Su un tratto di spiaggia libera non lontano dall’International Camping, che si trova sulla Strada Provinciale Badino, è stato lanciato l’allarme. Alcuni bambini che stavano facendo il bagno si erano allontanati dalla riva, rimanendo bloccati tra le onde. A causa della risacca e della corrente non riuscivano a tornare. Alcune persone dalla spiaggia si sono buttate in acqua per soccorrerli. Uno di loro, l’anziano, nonno di uno dei bimbi e turista nel camping, è annegato. Con lui si è tuffata anche una donna, anche lei nonna di uno dei bambini, che è stata poi elitrasportata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, con una sindrome da annegamento. Con loro anche un ragazzo, le cui condizioni invece non sono gravi. E' stato ricoverato all’ospedale di Terracina. Secondo le testimonianze sarebbe stato il giovane a portare a termine il salvataggio dei tre bambini, che sono in buone condizioni grazie anche al coraggioso sacrificio del nonno. Sul posto oltre ai sanitari del 118 sono intervenuti i militari della Guardia Costiera, che stanno effettuando gli accertamenti per ricostruire la dinamica completa di quanto avvenuto.