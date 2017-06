Scafista tradito da un selfie: fermato

L’irresistibile voglia di farsi un "selfie" ha tradito uno "scafista" che grazie allo scatto e alla denuncia dei suoi "compagni di viaggio" è stato identificato. E' il nigeriano Tomsi Kingsley, 33 anni, fermato da Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Catania, con il coordinamento della locale Procura Distrettuale, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nell’ambito delle indagini sullo sbarco di 269 migranti partiti dalle coste libiche e giunti nel porto di Catania il 25 giugno scorso a bordo della nave della Guardia Costiera «CP 904 Michele Fiorillo». Il nigeriano, prima della partenza del gommone dalle coste libiche, è stato riconosciuto da migranti come l’uomo che era in contatto con i trafficanti libici che gli hanno fornito le necessarie istruzioni per condurre l’imbarcazione fino al momento del salvataggio. Nell’indagine sono confluite anche riprese video e fotografiche realizzate da nave «Margottini» della marina che ha effettuato le operazioni di soccorso.