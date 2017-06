Miss Italia: Gessica Notaro ambasciatrice contro violenza

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Sarà la voce forte e determinata di Gessica Notaro, la Miss sfregiata con l'acido a gennaio scorso dall'ex fidanzato, a invadere le piazze e le località della Penisola coinvolte nelle selezioni regionali di Miss Italia. Con un messaggio audio, la nuova Ambasciatrice dello storico concorso di bellezza contro il femminicidio, darà una testimonianza su quanto male possa fare il non amore, fino a raggiungere drammatici epiloghi. Scelta per la sua storia dalla Patron Patrizia Mirigliani come portavoce contro la violenza, Miss Romagna 2007 decide quindi di parlare, e lo fa rivolgendosi a tutti gli italiani e, in particolare, alle ragazze neo-iscritte al Premio e alle loro famiglie. La "Miss Coraggio", come ama definirla la Mirigliani, si rivolge ai suoi interlocutori. Con l'occasione, il pubblico sarà invitato a fare una donazione sul conto di Gessica. Il numero Iban per il contributo è: IT94U0628524227CC0648113567 (causale: con Miss Italia per Gessica Notaro). https://www.gessicanotaro.com.