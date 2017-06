Antimafia: maggioranza lavora a modifiche su reati contro Pa

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Si annunciano aggiustamenti al Ddl che modifica il codice delle leggi Antimafia e delle misure di prevenzione. "Il problema dei problemi" come ha spiegato il relatore Giuseppe Lumia è l'inserimento, fatto alla Camera, "dei reati contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati inseriti nel catalogo, insieme a quelli di mafia, di terrorismo e di altri reati associativi, per i quali si possono applicare le misure di prevenzione, sia quelle personali che patrimoniali". "La discussione è aperta", ha assicurato Lumia e la riunione di maggioranza in corso dovrebbe risolvere proprio questo nodo. Le strade che si potrebbero percorre sono due, come indicato nell'intervento in Aula dallo stesso Lumia: legare l'applicazione di prevenzione ai delitti contro la Pubblica amministrazione solo se commessi in forma associativa (416 codice penale) oppure espungere dal provvedimento i reati di minore allarme sociale.