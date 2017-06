Parchi divertimento e acquatici, in Italia trionfa Leolandia

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Leolandia è la regina della classifica dei parchi divertimento e parchi acquatici italiani di Tripadvisor. Il parco di Capriate San Gervasio in provincia di Bergamo, sale di una posizione rispetto allo scorso anno sorpassando Gardaland e si piazza anche settimo nella classifica europea dei parchi divertimento. Invariate rispetto allo scorso anno la terza e la quarta posizione con Mirabilandia ed Etnaland (5/o tra i parchi acquatici europei), mentre Parco Acquatico Cavour sale in quinta posizione seguito da AcquaPark Odissea 2000. In settima, nona e decima posizione fanno il loro ingresso in classifica 3 new entry: rispettivamente il parco Cavallino Matto, Movieland Park e Jolly Park. Completa la classifica nazionale Aqualandia (8/o). TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO & PARCHI ACQUATICI ITALIA 1.Leolandia, Capriate San Gervasio (BG) 2.Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR) 3.Mirabilandia, Ravenna 4.Etnaland, Belpasso (CT) 5.Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR) 6.AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS) 7.Cavallino Matto, Marina di Castagneto (LI) 8.Aqualandia, Jesolo (VE) 9.Movieland Park, Lazise (VR) 10.Jolly Park, Dragoni (CE) TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO EUROPA 1.Europa-Park, Rast, Germania 2.Le Puy du Fou, Les Epesses, Francia 3.Giardini Tivoli, Copenhagen, Danimarca 4.Disneyland, Marne-la-Vallee, Francia 5.Walt Disney Studios, Marne-la-Vallee, Francia 6.PortAventura Park, Salou, Spagna 7.Leolandia, Capriate San Gervasio, Italia 8.Zoomarine Algarve, Guia, Portogallo 9.Gardaland Park, Castelnuovo del Garda, Italia 10.Efteling, Kaatsheuvel, Paesi Bassi TOP 10 PARCHI ACQUATICI EUROPA 1.Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna 2.Aquapark Istralandia, Novigrad, Croazia 3.Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro 4.Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria 5.Etnaland, Belpasso, Italia 6.Parco acquatico Fasouri Watermania, Limassol, Cipro 7.The LC, Swansea, Regno Unito 8.Aqua Paradise, Nessebar, Bulgaria 9.Slide and Splash, Lagoa, Portogallo 10.Star Beach, Chersonisos, Grecia.