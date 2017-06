++ Ministro Kiev, Russia cercherà manipolare voto Italia ++

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - La Russia sta cercando di attaccare la democrazia in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, e "cercherà di manipolare le elezioni anche in Italia perché l'Italia è molto importante per la Russia". Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino Plavo Klimkin in un forum all'ANSA precisando che l'attacco hacker di ieri contro l'Ucraina "non è il primo". "La Russia ci aveva già provato" e "ci proverà in futuro con hacker o fake news".(ANSA).