Turchia: 1.080 condannati per 'offese' a Erdogan nel 2016

(ANSA) - ISTANBUL, 28 GIU - Sono 1.080 le persone condannate lo scorso anno in Turchia per "offese" al presidente Recep Tayyip Erdogan. Lo indicano i dati del ministero della Giustizia di Ankara, citati da Cumhuriyet. Nello stesso periodo, i processi avviati sono stati 4.936, circa il 10% rispetto alle denunce presentate. Tra le persone rinviate a giudizio figurano anche 240 minori e 36 stranieri. In Turchia, le "offese al presidente" sono punibili con una condanna fino a 4 anni. Da quando Erdogan è stato eletto presidente, nell'agosto 2014, inchieste per presunti insulti nei suoi confronti sono state aperte anche contro giornalisti, accademici e diversi vip, tra cui una ex miss Turchia.