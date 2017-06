Francia: rivelazioni su inchiesta viaggio Macron a Las Vegas

(ANSA) - PARIGI, 28 GIU - Nuove rivelazioni sull'inchiesta preliminare aperta dalla procura di Parigi per "favoritismo" nell'ambito di un viaggio compiuto da Emmanuel Macron a Las Vegas nel gennaio del 2016, periodo in cui era ministro dell'Economia, per una visita al Consumer Electronic Show (Ces), il salone dedicato a prodotti dell'elettronica di consumo. Secondo un'inchiesta pubblicata oggi da Libération, l'attuale ministro del lavoro, Muriel Pénicaud, all'epoca a capo di Business France, validò alcune spese relative all'organizzazione della serata. A questo si aggiunge poi l'implicazione diretta dell'entourage di Macron, verificata dal gabinetto EY. Sono rivelazioni imbarazzanti per Pénicaud, che presenta oggi nel Consiglio dei Ministri la prima bozza della riforma del lavoro. La missione, che ebbe un costo di 381mila euro, fu organizzata dalla società Havas su richiesta del gabinetto ministeriale, che passò direttamente per la società Business France, specializzata nella promozione di start-up, senza regolare gara d'appalto.