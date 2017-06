Brexit: bilancio Ue post 2020, tagli regioni-agricoltura

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - Effetto Brexit sul bilancio Ue che dopo il 2020 vedrà tagli e razionalizzazioni ai fondi per la coesione che vanno alle regioni e a quelli per l'agricoltura. E' quanto prevedono gli scenari del documento di riflessione presentato oggi dalla Commissione Ue sul futuro delle finanze europee. Una revisione della spesa è necessaria per finanziare le nuove priorità Ue: migranti, lotta al terrorismo e difesa comune. "Lo status quo non è un'opzione", per questo "dovranno essere fatte scelte dure", si legge nel documento.