Tajani-Bloomberg, impegno contro il cambiamento climatico

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "Il nostro impegno contro il cambiamento climatico è cruciale anche per trovare buone soluzioni per la crisi migratoria". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, al termine di un incontro con l'inviato speciale dell'Onu sul tema Michael Bloomberg. Nonostante la decisione degli Usa di lasciare l'accordo di Parigi, spiega Tajani "siamo contenti che molti americani lavorino contro il cambiamento climatico". Con Bloomberg, spiega, "lavoreremo insieme nei prossimi mesi per una migliore cooperazione."Assicuro all'Ue che la popolazione americana sostiene la lotta al cambiamento climatico - afferma Bloomberg -. Mi dispiace che il nostro presidente abbia scelto di lasciare l'accordo di Parigi. Spero cambi idea, ascolti la gente e faccia la cosa giusta".