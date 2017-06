Siria: ong, bombe grappolo su villaggio Isis, 15 morti

(ANSA) - BEIRUT, 28 GIU - Almeno 15 persone, tra cui donne e bambini, sono morti dopo un attacco con bombe a grappolo lanciato sul loro villaggio, controllato dall'Isis, nell'est della Siria. Lo hanno denunciato attivisti siriani. Secondo la rete Deir Ezzor 24 le bombe sono state sganciate da un jet non identificato sul villaggio di Doblan, sul fiume Eufrate. Russi, siriani e la coalizione a guida Usa sono tutti impegnati in raid aerei in quest'area.