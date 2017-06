Maltempo: temporali e vento nel Pratese,cadono tegole e rami

ANSA) - PRATO, 28 GIU - Il vento e un violento temporale hanno creato danni e problemi nella Val di Bisenzio, alla periferia provinciale nord di Prato. In particolare in località Il Fabbro, nel comune di Cantagallo, numerosi tetti sono stati scoperchiati. Secondo la protezione civile attorno a mezzogiorno, in meno di mezz'ora, sono caduti 32 millimetri di acqua, accompagnati da raffiche violente di vento. Sempre nel comune di Cantagallo, in località Assillo, un grosso albero è caduto senza causare danni a persone. Alcuni alberi sono caduti a Vaiano. Anche nel comune di Barberino del Mugello, in località Mangona, in provincia di Firenze sono caduti 31 millimetri di pioggia in pochissimo tempo). Una nota della protezione civile della Città metropolitana comunica che tra le 12.00 e le 14.00 sono caduti in Toscana oltre 4.000 fulmini. Qualche problema anche nel Grossetano, sempre a causa del vento. Qui i vigili del fuoco sono a lavoro a Follonica, Castel del Piano e sulla strada per Scansano per rami e alberi.