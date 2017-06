Incidenti stradali: due morti e quattro feriti nel Foggiano

(ANSA) - CARPINO (FOGGIA), 28 GIU - E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale verificatosi sulla statale 693 'dei laghi di Lesina e Varano', in località Carpino, nel Foggiano. Lo rende noto l'Anas aggiungendo che, a causa dell'incidente, la strada statale è provvisoriamente chiusa al traffico dal km 45,200 al km 45,250. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto tre veicoli. Sul posto sono intervenuti personale del 118, le squadre di pronto intervento Anas e le forze dell'ordine per gestire la viabilità in piena sicurezza, recuperare i mezzi coinvolti nell'incidente e cercare di ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.