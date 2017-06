Migranti: Avramopoulos, Stati mostrino solidarietà a Italia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - "In tutto ciò che facciamo, abbiamo tutti un obbligo umanitario a salvare vite. Naturalmente non possiamo lasciare un pugno di Paesi Ue ad affrontare questa situazione da soli. Il luogo giusto per discuterne è il Consiglio europeo, a partire dalla prossima riunione informale di Giustizia e Affari interni, a Tallin, la prossima settimana. Abbiamo anche bisogno della solidarietà degli Stati membri verso l'Italia". Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos all'ANSA dopo l'incontro con l'ambasciatore Maurizio Massari.