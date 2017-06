Macron davanti a Congresso a Versailles lunedì

(ANSA) - PARIGI, 28 GIU - Il presidente francese, Emmanuel Macron, parlerà lunedì 3 luglio - come annunciato da fonti stampa nei giorni scorsi - davanti al Parlamento riunito in Congresso a Versailles. L'intervento di Macron - una sorta di "discorso sullo stato dell'Unione" stile americano - avverrà alla vigilia del discorso di politica generale del premier, Edouard Philippe, in Parlamento.