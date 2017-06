Migranti: Mattarella, se va avanti così sarebbe ingestibile

(ANSA) - OTTAWA, 28 GIU - "Se il fenomeno dei flussi continuasse con questi numeri la situazione diventerebbe ingestibile anche per un Paese grande e aperto come il nostro". Lo ha evidenziato il presidente Sergio Mattarella parlando con il primo ministro canadese Justin Trudeau oggi ad Ottawa. Il Capo dello Stato spiega che si tratta di "un fenomeno epocale che non si può cancellare alzando muri ma occorre governarlo con serietà" e "va governato assicurando contemporaneamente la sicurezza dei cittadini".