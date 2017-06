Usa: Trump da Macron il 14 luglio, insieme contro terrorismo

(ANSA) - NEW YORK, 28 GIU - Donald Trump "riaffermerà" con il presidente francese Emmanuel Macron la "forte amicizia" fra i due paesi. Lo afferma la Casa Bianca, confermando che il presidente americano sarà in Francia per il giorno della Bastiglia. "I due leader rafforzeranno la cooperazione anti-terrorismo e la partnership economica, e si confronteranno anche su altri temi".