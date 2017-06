Fuggi fuggi in piazza San Carlo, indagata la Appendino

Svolta nell'inchiesta di piazza San Carlo. Nella giornata di oggi sono saliti a tre gli indagati per quanto accaduto la serata del 3 giugno a Torino durante la finale di Champions League. E tra loro c'è la sindaca Chiara Appendino, indicata in molte denunce dei feriti come responsabile della mancanza di sicurezza nella gestione dell'evento, concluso con un disperato fuggi fuggi che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di un numero impressionante di tifosi, 1526, quasi tutti tagliati dai cocci di bottiglia che ricoprivano la piazza. Indagati anche Maurizio Montagnese e Danilo Bessone, presidente e dirigente di Turismo Torino, la municipalizzata incaricata da Palazzo civico di organizzare l'evento. L'iscrizione della Appendino sarebbe un atto dovuto in seguito alle denunce.