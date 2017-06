Brexit:Estonia,cominciare a pensare a nuova relazione con Gb

(ANSA) - TALLIN, 29 GIU - L'Ue deve cominciare a pensare anche al tipo di relazione che avrà con la Gran Bretagna dopo la Brexit, non solo chiudere con il passato. E' la posizione espressa dal direttore per gli affari Ue del governo estone Klen Jaarats in un incontro con la stampa in occasione del lancio della presidenza estone dell'Ue che scatterà il primo luglio. "Non abbiamo ancora una visione per la futura relazione con Londra, ma per noi dobbiamo cominciare presto" a discuterne "e a preparaci" perché, ha avvertito lo sherpa estone, "è abbastanza importante avere a che fare con quella che resta la quinta più grande economia al mondo, non possiamo solo concentrarci sul passato anche se, certo, i diritti dei cittadini sono importanti". Finora, ha aggiunto, "l'unità dei 27 è stata piuttosto forte, ora vediamo se tiene".